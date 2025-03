15 Tanzgruppen begeistern Rekordkulisse in der Aubachhalle

Jazztanzturnier in Mundelfingen

1 Ortsvorsteher Michael Jerg überreicht den Wanderpokal der Stadt an die Furtwangener Jazztanzgruppe One 2 Step, die den Tanzwettbewerb in Mundelfingen gewonnen hat. Foto: Rainer Bombardi

Das 27. Damenjazztanzturnier in Mundelfingen ist geprägt von bester Stimmung und beeindruckenden Darbietungen.









Die Aubachhalle platzte aus allen Nähten, und die Stimmung war bereits bestens in der ersten Stunde, nachdem die Pforten für das Damenjazztanzturnier geöffnet waren. Dabei hatte das Publikum noch keinen Tanz zu Gesicht bekommen. Doch die 27. Ausgabe des überregional beliebten Turniers schickte sich von Beginn an, als rekordverdächtig in die Geschichte des Tanzwettbewerbs einzugehen.