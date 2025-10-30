Jazzkonzert in Schwenningen: Stimmungsvoller Abend voller Klangfarben

Der Chor „Colours of Jazz“ begeisterte gemeinsam mit der „Zinzendorf Jazz-Combo“ das Publikum im Schwenninger Gemeindezentrum Muslen mit Musik, die den Herbst einfing.

Mit einem Abend unter dem Motto „Jazz Up Your Autumn“ wagte der Chor „Colours of Jazz“ einen besonderen Schritt: Zum ersten Mal hatte der Chor unter der Leitung von Laura Fleig ein Konzert vollständig in Eigenregie organisiert – und das gemeinsam mit der „Zinzendorf Jazz-Combo“ aus Königsfeld von den Zinzendorfschulen unter der musikalischen Leitung von Reinhard Ziegler.

Das Ergebnis war ein Abend voller musikalischer Höhepunkte, mitreißender Atmosphäre und einem Publikum, das die Erwartungen laut Mitteilung weit übertroffen hat.

Schon beim Einlass zeichnete sich ab: Mit so vielen Zuhörern hatte der Chor nicht gerechnet. Der Saal im evangelischen Gemeindezentrum Muslen in Schwenningen war bis auf den letzten Platz gefüllt – ein wunderbares Zeichen dafür, wie sehr Jazz- und jazzige Chormusik auch im Herbst begeistern kann.

Zu hören war Musik, die den Herbst einfing. Draußen wirbelten die Blätter, drinnen erklangen warme Harmonien: Mit dem Jazz-Klassiker „Autumn Leaves“ griffen die Sänger das aktuelle Herbstwetter musikalisch auf und ließen die Stimmung des Abends sanft mitschwingen.

Sängerin Demira Seubel verzaubert Publikum

Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt von Sängerin Demira Seubel von der Zinzendorf Jazz-Combo, die das Publikum mit ihrer gefühlvollen Interpretation von „Georgia“, aber auch mit Titeln wie „Route 66“ und „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ verzauberte.

Für die Akteure und die Besucher war es ein Abend, der nachklingt. Nach begeistertem Applaus folgten noch einige Zugaben – von der Zinzendorf Jazz-Combo ebenso wie von uns als Chor. Mit dem Klassiker „Summertime“ verabschiedete sich der Chor mit einem kleinen musikalischen Augenzwinkern in Richtung der nächsten warmen Jahreszeit. So fand der Konzertabend einen beschwingten Abschluss, und viele Gäste nahmen dieses Gefühl sichtbar mit in ihr Wochenende.

Erneute Zusammenarbeit geplant

Nach dieser gelungenen Premiere steht für beide Ensembles fest: Das war nicht das letzte gemeinsame Konzert. Chor und Zinzendorf Jazz-Combo können sich eine erneute Zusammenarbeit gut vorstellen – vielleicht schon bald unter einem neuen musikalischen Motto.

Kurz-Infos zum Verein: Vorsitzender: Christoph Reich Mitglieder: 90 Webseite: https://colours-of-pop.de