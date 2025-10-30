Jazzkonzert in Schwenningen: Stimmungsvoller Abend voller Klangfarben

Der Chor „Colours of Jazz“ begeisterte gemeinsam mit der „Zinzendorf Jazz-Combo“ das Publikum im Schwenninger Gemeindezentrum Muslen mit Musik, die den Herbst einfing.
Mit einem Abend unter dem Motto „Jazz Up Your Autumn“ wagte der Chor „Colours of Jazz“ einen besonderen Schritt: Zum ersten Mal hatte der Chor unter der Leitung von Laura Fleig ein Konzert vollständig in Eigenregie organisiert – und das gemeinsam mit der „Zinzendorf Jazz-Combo“ aus Königsfeld von den Zinzendorfschulen unter der musikalischen Leitung von Reinhard Ziegler.