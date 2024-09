Jazzfestival in Villingen

1 Das Trio Reich/Baumgärtner/Pringle lassen im Kleinen Saal des Theaters am Ring in Villingen außergewöhnliche Klanglandschaften entstehen. Foto: Jörg Wenzler

Mittlerweile zum siebten Mal heißt es beim Villinger Jazzclub „Jazzin’ The Black Forest“, und auch in diesem Jahr haben die Veranstalter ein spannendes Programm auf die Beine gestellt.









Dem interessierten Publikum wurde so einiges geboten, als sich am Freitagabend im Kleinen Saal des Theaters am Ring zunächst das Trio Reich/Baumgärtner/Pringle und im Anschluss daran Aki Takase und Daniel Erdmann präsentierten.