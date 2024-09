Jazzfestival in Villingen

1 Pianistin Clara Vetter und ihre vier Mitstreiter haben einen kuschligen Festivalauftakt auf der kleinen Bühne im Jazzkeller in der Villinger Webergasse. Foto: Dennis Scheu

Das Quintett um Clara Vetter eröffnete am Donnerstagabend das Festival „Jazzin‘ the Black Forest 7“ im Villinger Jazzkeller. Weitere Konzerte sind an diesem Wochenende.









In die nunmehr siebte Runde geht das Festival „Jazzin‘ the Black Forest“. Dabei jazzt der schwarze Wald in Wirklichkeit natürlich schon länger, viel länger.