Jazzfest in Rottweil: Jazz für alle? Abgeschafft

Dass es bei Jazz in Town 2026 keinen kostenfreien Bereich mehr gibt, gefällt unserer Leserin Vera Niedermann-Wolf gar nicht.
„Die Entscheidung, auf kostenfreie Bereiche zu verzichten, hat unsere Besucherinnen und Besucher nicht abgeschreckt.“ Woher nimmt Simon Busch diese Gewissheit? Ich hatte mich gefreut, wie jedes Jahr: Auf die zauberhafte Atmosphäre, bei diesem Traumwetter, in der oberen Hauptstraße. Fröhliche Menschen, Jung und Alt, einfach den weiten Raum genießend, plaudernd, flanierend, nette Begegnungen bei Musik.