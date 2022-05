1 Während der Lichtinstallation von Jonas Denzel sind die Blicke gespannt auf Rottweils Wahrzeichen gerichtet. Foto: Siegmeier

Der Medienkünstler Jonas Denzel hat zum Auftakt des Jazzfests Rottweil bei Jazz in Town nochmals seine Lichtinstallation "schwarzARTtor" gezeigt.















Link kopiert

Rottweil - Die Buckelquader erstrahlen in knalligem Rot, Pink, Gelb und Blau, Hände scheinen Rhythmen direkt auf Rottweils Wahrzeichen, das Schwarze Tor, zu trommeln und ein Sternenregen ergießt sich auf die Zuschauer, die ihre Blicke und unzählige Handykameras nach oben richten. Und auch in diesem Jahr, bei Jazz in Town, strömte das Publikum herbei und ließ kurz vor 21 Uhr gespannt die Blicke nach oben schweifen. Begeisterung und Faszination waren förmlich zu spüren. Die Lichtinstallation "schwarzARTtor", des Medienkünstlers Jonas Denzel begeisterte am Samstagabend ein weiteres Mal.

Bereits im September hatte der Medienkünstler seine Installation anlässlich des Jubiläums von Forum Kunst zweimal aufgeführt und schon damals für eine nahezu volle Fußgängerzone gesorgt. Jonas Denzel hatte die Aktion in Rottweil besonderen Spaß bereitet, obwohl sie zugleich auch eine große Herausforderung gewesen sei, hatte er kürzlich bei einem Pressegespräch gesagt. Jeder einzelne Stein des Rottweiler Wahrzeichens habe im Vorfeld einzeln vermessen werden müssen. Gemeinsam mit dem Soundkünstler Sören Schaudel habe er die Installation erarbeitet.

Fasziniert vom Bauwerk

Das Schwarze Tor habe die beiden von Anfang an fasziniert. Soundtechnisch und visuell haben sie das Schwarze Tor zu neuem Leben erweckt und den Rottweilern die Möglichkeit gegeben, das altehrwürdige Bauwerk ganz neu zu entdecken und wahrzunehmen. Wer es erneut nicht geschafft hat, sich die Installation vor Ort anzuschauen: sie ist auch in dem Buch "Jonas Denzel in Rottweil – schwarzARTtor" beeindruckend dokumentiert. Das Buch ist beim Kunstverein Forum Kunst erhältlich.