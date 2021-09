20 Die Musikerinnen Sophie Hunger (links) und Lianne La Havas waren mit besonderen Auftritten zu Gast bei Jazz Open Foto: Reiner Pfisterer/Jazz Open

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Sophie Hunger, Lianne La Havas und Parov Stelar haben Jazz Open zwei erhebende Abende geschenkt – jeweils auf ihre ganz eigene Art.

Stuttgart - Wer ein Festival programmiert, braucht einen Riecher und Glück – beides war am Wochenende bei Jazz Open im Spiel. Dass Parov Stelar wie 2019 zünden und am Samstag ein Electro-Swing-Tanzspektakel anzetteln würde, war naheliegend – viele der rund 3000 Besucher auf dem Schlossplatz dürften lange nicht mehr so ausgelassen gefeiert haben. Weit weniger klar war dagegen, dass die hochbegabten Musikerinnen Sophie Hunger (Schweiz) und Lianne La Havas (Großbritannien) am Freitag rund 2000 Besuchern einen der erhebendsten Konzertabende seit langem schenken würden.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen