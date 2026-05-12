Jazz-Größen in Altensteig: Duo Harm und Feith spielt mit „schier irrealer Virtuosität“

Zwei begnadete Jazz-Künstler schenkten den Zuhörern einen hoch emotionalen Abend im Bürgerhaussaal in Altensteig.
Wenige Tage vor ihrem Konzert in Altensteig hielten Markus Harm (Saxofon) und Andreas Feith (Klavier) zusammen mit den Mitgliedern der „Markus Harm Group“ Martin Gjakonovski (Kontrabass) und Vladimir Kostadinovic (Drums) einen Workshop für die Jungjazzer des Nagolder Otto-Hahn-Gymnasiums an. In dem gemeinsamen Konzert im Kubus-Saal sorgte dann die Junior-Big-Band unter der Leitung von Ralf Brauer für Furore. Den nachfolgenden Auftritt der Jazz-Profis bei Jazz im Bürgerhaus würdigte das Publikum mit Ovationen im Stehen.