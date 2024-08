Das Konzert am Samstag, 21. September, in der Bad Herrenalber Klosterkirche ist ausverkauft.

Das Konzert von Star-Tenor Jay Alexander und den Singenden Mönchen am Samstag, 21. September, in der Bad Herrenalber Klosterkirche ist ausverkauft. Damit zählt das Konzert des beliebten Sängers zu den erfolgreichsten Veranstaltungen zum 875-jährigen Herrenalber Gründungsjubiläum. Es besteht laut Mitteilung eine geringe Chance auf Restkarten, falls Tickets zurückgegeben werden.

Interessierte können sich auf eine Warteliste der Tourist-Info setzen lassen, entweder telefonisch unter 07083/50 05 55 oder per Mail an info@badherrenalb.de. Und sie sollten regelmäßig auf www.reservix.de nachschauen. Restkarten kosten in der Tourist-Info 34 Euro, beim Online-Kauf fallen noch Vorverkaufsgebühren an. An der Abendkasse werden nach heutigem Stand keine Tickets erhältlich sein.