2 Die "Jauchzaaa" mit Jens Neher, Flori Pfitzer und Rüdiger Merz. Foto: Neher

Fans der Gruppe Jauchzaaa kommen in den nächsten Tagen auf ihre Kosten. Die Band um den Hausener Musiker Jens Neher ist zweimal im Fernsehen zu bewundern.















Hausen a. T - Gleich zweimal ist die Musikgruppe Jauchzaaa in diesen Tagen im Fernsehen zu sehen. Sie spielt beim Winter-Open-Air in Bad Kleinkirchheim/Kärnten und ist zu Gast bei Andy Borg.

Wer "Jauchzaaa" hören und sehen will, kann an diesem Samstag, 22. Januar, den Fernseher einschalten. Der Mitteldeutsche Rundfunk und ORF2 übertragen ab 20.15 Uhr das Winter-Open-Air "Wenn die Musi spielt", das im österreichischen Bad Kleinkirchheim über die Bühne geht.

Moderiert wird die Show von Stefanie Hertel und Arnulf Prasch. Mit dabei bei diesem Musikspektakel sind unter anderem Nik P., Ross Antony und die Jungen Zillertaler.

"Ein Highlight"

"Das ist für uns ein besonderes Highlight", betont der Hausener Musiker Jens Neher, der mit seinen Bandkollegen Flori Pfitzer und Rüdiger Merz dabei auch Stücke aus der jüngsten "Jauchzaaa"-CD "Zum Glück gibt’s die Musik" spielen wird.

Eine Woche später, am Samstag, 29. Januar, sind die Musiker schon wieder im Fernsehen zu sehen. Sie sind erneut zu Gast in der Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg", die ab 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Auch dabei treffen die Musiker aus dem Oberen Schlichemtal auf einige Prominente. Mit in der Sendung sind Hansy Vogt, Carmen Nebel und Ricky King. Die drei "Jauchzaaa"-Musiker begrüßen in der SWR-Kultsendung "drei Überraschungsgäste", wie Neher verrät: nämlich Karl Helble, Adrian Hummel und Bernd Schneider. Das Besondere: Jens Neher ist seit Oktober 2020 bei Andy Borg fest als "Schlagerspaß-Musikant" dabei und für die Begleitung der auftretenden Künstler zuständig.

Bei Hitparade vertreten

Wie Neher informiert, ist die Band mit ihrem Titel "Zum Glück gibt’s die Musik" aktuell in der ORF-Hitparade in Kärnten als Neueinsteiger vertreten. Kommen sie beim Voting eine Runde weiter, kann man ab der nächsten Woche erneut für die Band abstimmen unter www.musiparade.at. Damit nicht genug: "Jauchzaaa" produziert eine neue CD, die im August/September 2022 auf den Markt kommen soll. Zudem, so Neher, habe man zwei Videos für das Musiklabel Tyrolis abgedreht, das für traditionelle Musik steht.