1 Die Feuerwehr konnte das Öl-Gemisch abbinden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/kleincrossi

Am Samstag ist in Öfingen, einem Teilort von Bad Dürrheim, ein Öl-Benzin-Gemisch in den Talbach gelaufen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wie die Polizei mitteilt, roch das Gewässer am südlichen Ortsrand am Morgen stark nach Heizöl. Polizei und Feuerwehr rückten aus und und ermittelten mit Spezialgeräten und einer Kanalkamera den Ursprung der Verunreinigung. In einer stillgelegten Stallung in der Bühlstraße war eine Jauchegrube mit einem Öl-Benzingemisch gefüllt worden. Über eine defekte Muffe gelangte das Gemisch in die Kanalisation.

Der Feuerwehr Öfingen gelang es, das ausgetreten Ölgemisch zu binden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, der Betreiber der Jauchegrube muss mit einem Ermittlungsverfahren wegen Umweltgefährdung rechnen.