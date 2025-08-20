Jascha Fauß mit Viererpack: Neuzugang trifft viermal bei SV Eutingen Debüt

Ein Wechsel, der sich sofort auszahlt: Jascha Fauß hat bei seinem ersten Pflichtspiel für den SV Eutingen gleich viermal getroffen und findet viel Lob für sein neues Team.

Vom TuS Ergenzingen sind zur neuen Saison neben Jascha Fauß auch Rafael Garcia und Robin Hebold zum SV Eutingen gestoßen. Alle drei standen im ersten Pflichtspiel am Sonntag in der Startelf. Der 33-jährige Jascha Fauß hat dabei in der ersten Pokalrunde gegen die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee bewiesen, dass er bei seinem neuen Verein gut angekommen ist.

Mannschaft im Mittelpunkt

Vier Tore erzielte der klassische Stürmer beim 8:1-Sieg. Den ersten Treffer erzielte er bereits nach sieben Minuten. Die drei weiteren Tore folgten innerhalb von sechs Minuten: 53., 54. und 59.

Nach seinem Traumeinstand zeigt sich Fauß jedoch bescheiden und stellt die Mannschaftsleistung in den Vordergrund: „Die erste Viertelstunde waren wir besser, danach hatte auch die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee Chancen und wir hätten uns über den Ausgleich nicht beschweren dürfen. Wir haben die Phase aber gut überstanden und in Halbzeit zwei hat bei uns einfach alles ineinander gegriffen.“ Besonders lobt er Jannik Pusch. „Er hat viele gute Tiefenläufe gezeigt. Hinten haben wir kaum was zugelassen. Ob es am Ende in der Höhe gerechtfertigt war, weiß ich nicht“, so Fauß .

Damit stehen der Stürmer, der eigentlich aus Mötzingen kommt und dort auch die Jugend und den Start zu den Aktiven durchlaufen hat, und sein neuer Verein in der zweiten Pokalrunde. Gegner ist die SG Vöhringen. Sein Wunsch wäre es, im Pokal noch lange mitzumischen. „Insgesamt will ich diese Saison so viele Spiele wie möglich gewinnen und schauen, was am Ende dabei rauskommt“, sagt Fauß , der vergangene Saison aufgrund eines Auslandsaufenthalts nur wenige Spiele für Ergenzingen machte. Seit einiger Zeit wohnt er auch in Eutingen und hat nach seinem Wechsel so gut wie keine Eingewöhnungszeit gebraucht, da Fauß bereits etliche Spieler unter anderem durch die Narrenzunft kennt. „Alle sind gut drauf und haben mich toll empfangen. Trotz der teils großen Altersspanne kann hier jeder mit jedem“, lobt Fauß den neuen Verein.

Schnell viele Punkte

Diese positive Vereinsatmosphäre spiegelt sich auch in der Arbeit mit dem Trainerteam wider. Julian Katz hat als neuer Trainer übernommen. Weiter mit dabei ist Spielertrainer Kai Sieb. „Wir haben ordentliche Fortschritte gemacht seit dem ersten Training bis jetzt. Beide Trainer suchen immer wieder den Dialog und sind fachlich super.“

Der SVE hat sich in den vergangenen Jahren und auch zuletzt gut aufgestellt. Vergangene Saison schloss man auf Rang neun ab. „Ich erwarte und hoffe, schnell so viele Punkte zu sammeln, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Als Sportler will man immer das Maximale erreichen. Wir müssen noch schauen, was das genau für uns ist.“

Gelegenheit ergriffen

Bei aller Vorfreude auf die neue Saison blickt Fauß aber auch mit etwas Wehmut auf seinen Wechsel zurück. Seinen alten Verein hat er dabei nicht leichtfertig verlassen. „Mein Herz hängt immer noch an Ergenzingen. Aber es war der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel“, sagt Fauß , der die Gelegenheit des Ergenzinger Umbruchs genutzt hat, um mit den Kumpels in Eutingen und seinem Schwippschwager Nico Nesch noch zusammenspielen zu können. Nun kann er sogar mit dem Fahrrad auf den Sportplatz fahren. Seinem alten Team drückt er in der Landesliga die Daumen. „Sie haben auf jeden Fall das Potenzial, um oben zu bleiben.“