Jascha Fauß mit Viererpack: Neuzugang trifft viermal bei SV Eutingen Debüt

Ein Wechsel, der sich sofort auszahlt: Jascha Fauß hat bei seinem ersten Pflichtspiel für den SV Eutingen gleich viermal getroffen und findet viel Lob für sein neues Team.
Vom TuS Ergenzingen sind zur neuen Saison neben Jascha Fauß auch Rafael Garcia und Robin Hebold zum SV Eutingen gestoßen. Alle drei standen im ersten Pflichtspiel am Sonntag in der Startelf. Der 33-jährige Jascha Fauß hat dabei in der ersten Pokalrunde gegen die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee bewiesen, dass er bei seinem neuen Verein gut angekommen ist.