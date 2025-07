Elf Käfer werden am Güterbahnhof in Freiburg und einer in Weil am Rhein in Fallen gefangen.

In Freiburg und in Weil am Rhein wurden erneut Japankäfer (Popillia japonica) in Fallen des Pflanzenschutzdienstes gefangen, heißt es in einer Mitteilung des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ). Seit 2021 gibt es in Freiburg jährlich einzelne Japankäferfunde.

Seit Anfang Juli gingen jetzt insgesamt elf Käfer in die Fallen, darunter ein Weibchen. In dem Areal der Funde am Güterbahnhof in Freiburg laufen derzeit intensive Erhebungen, wo die Züge der „Rollenden Landstraße“ (RoLa) ankommen. Der Pflanzenschutzdienst des Regierungspräsidiums Freiburg hat im Radius von 1,5 Kilometern um die Fänge 20 Fallen installiert, um eine mögliche Befallsfläche und damit die Herkunft der Käfer genauer lokalisieren zu können.

In Weil am Rhein wurde ein einzelner männlicher Käfer in der Nähe des Güterbahnhofs gefangen. Da in Basel bereits ein abgegrenztes Gebiet für den Japankäfer ausgewiesen ist, welches auch den Landkreis Lörrach betrifft, wird das Gebiet seit 2024 intensiv vom Regierungspräsidium Freiburg mit 20 Fallen überwacht. Weitere Maßnahmen sind in Weil am Rhein derzeit nicht geplant. Der gebietsfremde Japankäfer tritt in den Befallsgebieten in großer Zahl auf, frisst an über 400 Wirtspflanzen und richtet dort enorme Schäden an. Damit stellt er für viele Obstkulturen, Weinreben oder Mais, aber auch für Rosen und Bäume wie Ahorn, Birken oder Linden eine Bedrohung dar. Oft bleiben nur die Gerippe der Blätter zurück. Die Weibchen legen ihre Eier bevorzugt in feuchten oder bewässerten Grasflächen ab. Aus den Eiern schlüpfen dann Larven, die Graswurzeln fressen und Schäden an Wiesen und Rasenflächen anrichten. Neue Maßnahmen zur Bekämpfung seien im Landkreis Lörrach aktuell keine geplant, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Landratsamt.