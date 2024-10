Japanisches Design: Warum Japans Mode so cool ist

Warum Japans Mode so cool ist

1 Die weltweit wohl populärste Modemarke aus Japan ist vermutlich Uniqlo. Foto: imago//Aflo

Japanische Modemarken boomen weltweit. Hinter dem Aufstieg der Ästhetik aus dem ostasiatischen Land steckt kurioserweise auch der Staat.









Wer sich dieser Tage auf japanischen Straßen umschaut, sieht so viele ausländisch gelesene Gesichter wie wohl noch nie. Die Zahlen von Besuchern aus Übersee erreicht Rekordwerte. Aus China, Südkorea, aber auch westlichen Ländern kommen insbesondere immer mehr jüngere Menschen nach Japan. Es hilft, dass die japanische Währung Yen gerade historisch schwach ist. So ergibt sich für die globale Generation Z eine einmalige Chance: Shoppen in Tokio, zu erschwinglichen Preisen.