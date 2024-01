Notfälle: Starkes Erdbeben in Japan - Warnung vor Tsunami

Starkes Erdbeben in Japan - Warnung vor Tsunami

1 Ein Torii-Tor ist nach einem Erdbeben an einem Schrein in Kanazawa, Präfektur Ishikawa beschädigt. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Wieder bebt in Japan die Erde, wieder gibt es eine Tsunami-Warnung. Eine Katastrophe wie 2011 blieb den Japanern aber wohl erspart.









Link kopiert



Tokio - Ein starkes Erdbeben hat weite Gebiete Japans entlang der Küste des Japan-Meeres erschüttert und eine Warnung vor einem Tsunami ausgelöst. Die nationale meteorologische Behörde warnte am Montag vor einem drei Meter hohen Tsunami. Besonders betroffen war die Präfektur Ishikawa. Dort könne ein Tsunami von bis zu fünf Metern auf die Küste treffen, hieß es. In 32.500 Haushalten fiel der Strom aus. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen jedoch zunächst nicht vor. Laut der Regierung kam es in Atomkraftwerken der Region zu keinen Unregelmäßigkeiten. Auch im Raum der Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein.