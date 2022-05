1 Hiroki Ito hat sich beim VfB Stuttgart erstaunlich schnell zur Stammkraft entwickelt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga. Am Donnerstag hatte der Club den Vertrag mit Atakan Karazor vorzeitig und langfristig bis 2026 verlängert. Bei Konstantinos Mavropanos wurde nach dem Klassenverbleib die Kaufpflicht aktiv, der Grieche wurde fix vom FC Arsenal verpflichtet und steht nun bis 2025 in Stuttgart unter Vertrag.

Am Freitag nun hat der VfB einen weiteren Defensivspezialisten fix unter Vertrag genommen. Hiroki Ito war bislang vom japanischen Zweitligisten Jubilo Iwata ausgeliehen – die Stuttgarter hatten eine Kaufoption. Die sie nun gezogen haben.

Überraschend schnelle Entwicklung

Ito, der am vergangenen Samstag das 2:1 des VfB gegen den 1. FC Köln vorbereitet hatte, hat einen Kontrakt bis 30. Juni 2025 unterschrieben. Etwa eine halbe Million Euro müssen die Stuttgarter für den Abwehrspieler nach Japan überweisen.

„Hiroki hat sich in den vergangenen Monaten enorm schnell in der neuen Umgebung zurechtgefunden und den Sprung aus der zweiten japanischen Liga in die Bundesliga im Eiltempo vollzogen“, sagt Sven Mislintat über den 23-Jährigen, der anfangs nur für die zweite Mannschaft des VfB vorgesehen war. Am Ende der Saison hatte er nun 29 Spiele bestritten. „Seine fußballerischen Fähigkeiten und seine Charaktereigenschaften machen ihn zu einem sehr wertvollen Bestandteil unserer Mannschaft“, ergänzt der Sportdirektor des VfB, „für uns stand deshalb sehr schnell fest, dass wir die Kaufoption ziehen werden.“