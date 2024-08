OB Abel voller Vorfreude auf Panama und Co.

1 Schirmherr Dirk Abel (links) zusammen mit Bernhard Feil Foto: Eyckeler

Horst Eckert alias Janosch ist bekannt für Tigerente, Tiger und Bär. Doch sein Schaffen geht noch viel weiter und wird nun in Balingen gezeigt.









Link kopiert



Noch einmal schlafen, dann geht die große Janosch-Ausstellung in Balingen los. Am Tag zuvor trafen sich die Organisatoren noch mal vorab in der Stadthalle und führten durch die Räume. Schirmherr Dirk Abel kann es kaum erwarten.