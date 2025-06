Janina Mailhammer schwimmt: Hindernis-Profis kommen zum Laien Man nach Unterbränd

1 Stafetten der Bähringer Wildsaue beim Laien Man 2024 (von links): Ian Kerek, Bernhard Kerek, Janina Meilhammer, Armin Fleig, Amy Kerek, Sabrina Kerek. Foto: Lutz Rademacher Hindernislauf-Spezialisten starten beim „Laien Man“. Vier Stafetten wirken in diesem Jahr dabei mit. Auch eine Weltmeisterin stellt sich dem Schwimmwettkampf.







Link kopiert



Der Hobby-Triathlon „Laien Man“ startet am Samstag, 28. Juni, in seine 22. Auflage. Inzwischen ist der Triathlon im Kleinformat, der im Jahr 2002 von der Bräunlinger Gruppe 84 ins Leben gerufen wurde, zum festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders geworden. Der Einzugsbereich der Teilnehmer, die sich anfangs aus den Bräunlinger Vereinen rekrutierten, erstreckt sich inzwischen bis nach Freiburg, Waldshut, Rottweil oder auch an den Bodensee.