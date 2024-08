Janina Hettich-Walz: Zwischen Babyglück und DM

1 Was für ein großartiges Jahr für Janina Hettich-Walz. Im Februar strahlte sie über WM-Silber. Nun freut sie sich mit ihrem Mann auf die Geburt ihres Kindes. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Warum die Top-Biathletin unbedingt noch in Altenberg an den Start geht. Ihr großes Fernziel sind die Olympischen Spiele 2026.









Top-Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) ist im vierten Monat schwanger. Dennoch startet sie noch bei den deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende in Altenberg. Für die Lauterbacherin war es wichtig, noch einmal Wettkampfluft zu schnuppern, ihre deutschen Teamkolleginnen zu treffen. Nach dem Biathlon-City-Event in zwei Wochen in Dresden legt die Schwarzwälderin dann aber für ein knappes Jahr ihre Babypause ein.