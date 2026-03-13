Janina Hettich-Walz Weltcup: Schwarzwälderin verpasst das Podest nur knapp um 1,7 Sekunden

Janina Hettich-Walz zeigt beim Weltcup-Sprint in Otepää eine starke Leistung. Danach gibt es bei ihr ein Mixed aus Freude und ein wenig Entäuschung. Julia Tannheimer auf Rang 29.

Was für ein starkes Rennen von Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) am Freitag beim Weltcup-Sprint in Otepää (Estland). Lange führte die Schwarzwälderin, doch sie wurde noch abgefangen von der dreifachen Olympiasiegerin Julia Simon (Frankreich/1.), von Lisa Vittozzi (Italien/2.) und um nur 1,7 Sekunden von Lou Jeanmonnot (Frankreich/3.). Die warmen Temperaturen verlangten dem Weltklasse-Feld alles ab. Aber die Strecke präsentierte sich in einem sehr guten Zustand.

Janina Hettich-Walz hatte vor 6000 Zuschauern nicht nur eine starke Laufleistung gezeigt, sondern war auch beim Liegend- und Stehendschießen jeweils fehlerfrei geblieben. Ein Podestplatz schien der Lauterbacherin lange sicher – bis sie eben noch von einer überragenden Julia Simon und Co. abgefangen wurde.

Das sagt Janina Hettich-Walz

Nach dem Rennen war Janina Hettich-Walz ein wenig enttäuscht, dass es so knapp mit Platz drei nichts geworden war: „Ja, es ist ein wenig ärgerlich. Aber ich kann mir mit dieser Leistung nichts vorwerfen. Glücklich bin ich darüber, dass es im Schießen heute so gut geklappt hat. Jetzt schaue ich, dass am Samstag im Verfolgungsrennen noch etwas nach vorne geht.“

Julia Tannheimer (DAV Ulm/früher Skiinternat Furtwangen) verzeichnete im Liegendschießen drei „Fahrkarten“ und konnte im Kampf um einen Top 15-Platz nicht mehr eingreifen.

In Otepää geht es für die weltbesten Biathletinnen am Samstag (16 Uhr) mit dem Verfolgerrennen weiter. Am Sonntag folgen abschließend die Staffelwettbewerbe.

Jana Fischer

Snowboardcrosserin Jana Fischer (Bräunlingen/SC Löffingen) wird ein Weltcup-Rennen am Sonntag in Montafon (Österreich) bestreiten. Die Qualifikation läuft am Samstag.