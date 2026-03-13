Janina Hettich-Walz Weltcup: Schwarzwälderin verpasst das Podest nur knapp um 1,7 Sekunden

Janina Hettich-Walz zeigt beim Weltcup-Sprint in Otepää eine starke Leistung. Danach gibt es bei ihr ein Mixed aus Freude und ein wenig Entäuschung. Julia Tannheimer auf Rang 29.
Was für ein starkes Rennen von Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) am Freitag beim Weltcup-Sprint in Otepää (Estland). Lange führte die Schwarzwälderin, doch sie wurde noch abgefangen von der dreifachen Olympiasiegerin Julia Simon (Frankreich/1.), von Lisa Vittozzi (Italien/2.) und um nur 1,7 Sekunden von Lou Jeanmonnot (Frankreich/3.). Die warmen Temperaturen verlangten dem Weltklasse-Feld alles ab. Aber die Strecke präsentierte sich in einem sehr guten Zustand.