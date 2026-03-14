Janina Hettich-Walz Weltcup: Schussdrama nach Gala – Schwarzwälderin fällt bei Vittozzi-Sieg weit zurück

Janina Hettich-Walz erwischt beim Verfolger in Otepää am Schießstand einen rabenschwarzen Tag. Julia Tannheimer startet in Estland eine furiose Aufholjagd. Es jubelt eine Italienerin.
Nach ihrem starken vierten Rang im Sprint am Freitag – nur Julia Simon (Frankreich/1.), Lisa Vittozzi (Italien/2.) und Lou Jeanmonnot (Frankreich/3.) waren etwas schneller – hatte sich Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) in Otepää für den Verfolger mit vier Schießeinlagen am späten Samstagnachmittag viel vorgenommen.