1 Janina Hettich-Walz fühlte sich am Freitag im Sprint-Wettbewerb in Hochfilzen nicht topfit. Foto: AP/Matthias Schrader

Der Schwarzwälderin fehlt beim Sprint in Hochfilzen „etwas die Energie“. Am Samstag geht es für sie im Verfolgungsrennen weiter.









Link kopiert



Die deutschen Biathletinnen haben in Abwesenheit der mit dem Coronavirus infizierten bisherigen Gesamtweltcup-Führenden Franziska Preuß ein weiteres Topresultat beim Sprint-Weltcup im österreichischen Hochfilzen am Freitagnachmittag verfehlt. Es siegte mit einer tadellosen Leistung am Schießstand Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen.