1 Julia Tannheimer, die bisherige Schülerin des Skiinternats Furtwangen, trumpfte bei der Biathlon-DM am Wochenende in Altenberg auf. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bisherige SKIF-Schülerin trumpft bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften in Altenberg im Sprint und in der Verfolgung auf. Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) rangiert am Samstag im Sprint auf Rang 17 und legt am Sonntag eine Pause ein.









Link kopiert



Die deutschen Meisterschaften im Biathlon wurden am Samstag in Altenberg – nach den Einzelrennen am Freitag – fortgesetzt.