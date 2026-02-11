Janina Hettich-Walz Olympia: Viel Spaß bei ihrer Olympia-Premiere – ihr achter Platz macht Appetit auf mehr

Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) zeigt im Einzelwettbewerb eine starke „zweite Hälfte“ und ist am Ende zweitbeste Deutsche in Antholz. Es siegt Julia Simon.
Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) hat bei ihrem Olympia-Debüt am Mittwochnachmittag im Einzelwettbewerb den guten achten Rang belegt und war damit hinter Vanessa Voigt (4.) zweitbeste Deutsche. Franziska Preuß lag bis vor dem letzten Stehendschießen auf Medaillenkurs. Dann unterliefen ihr zwei Fehler – am Ende stand für Preuß Rang zehn.