Janina Hettich-Walz Olympia: Viel Spaß bei ihrer Olympia-Premiere – ihr achter Platz macht Appetit auf mehr

Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) zeigt im Einzelwettbewerb eine starke „zweite Hälfte“ und ist am Ende zweitbeste Deutsche in Antholz. Es siegt Julia Simon.

Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) hat bei ihrem Olympia-Debüt am Mittwochnachmittag im Einzelwettbewerb den guten achten Rang belegt und war damit hinter Vanessa Voigt (4.) zweitbeste Deutsche. Franziska Preuß lag bis vor dem letzten Stehendschießen auf Medaillenkurs. Dann unterliefen ihr zwei Fehler – am Ende stand für Preuß Rang zehn.

Es gewann die Französin Julia Simon vor Lou Jeanmonnot (ebenfalls Frankreich) vor der fehlerfrei schießenden Bulgarin Lora Hristova.

Das Rennfazit von Janina Hettich-Walz

Die Schwarzwälderin freute sich im Ziel ersteinmal über ihre Premiere bei Olympischen Spielen: „Es hat viel Spaß gemacht. Im ersten Liegendschießen war ich einmal zu schnell. Nach den insgesamt beiden Schießfehlern habe ich es dann in der zweiten Hälfte noch gerettet. Den achten Platz nehme ich. So oft war ich in dieser Saison ja noch nicht in den Top Ten.“

Perfekte Bedingungen herrschten in Antholz. Bei Windstille konnten vor allem im Schießen sehr gute Ergebnisse vor insgesamt 19 000 Zuschauern erwartet werden.

Ihr Rennverlauf

Janina Hettich-Walz (Startnummer 22) verzeichnete beim ersten Liegendschießen einen Fehler, ebenso im ersten Stehendschießen. Doch dann kämpfte die Lauterbacherin hervorragend, war läuferisch stark (neuntbeste Laufzeit) und blieb in den letzten beiden Schießen (Liegend und Stehend) nervenstark und fehlerfrei. Am Ende stand der achte Platz für die Lauterbacherin. Ihr guter erster Auftritt verspricht nun einiges für die kommenden olympischen Rennen.

Für die Biathletinnen geht es am Samstag (14.45 Uhr) in Antholz mit dem Sprintwettbewerb weiter.