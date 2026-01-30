Janina Hettich-Walz Olympia 2026: Die Fragen – Eröffnungsfeier oder Mixedstaffel, kommt Karlotta nach Antholz?

Janina Hettich-Walz fiebert ihren ersten Olympischen Spielen entgegen. Die 29-jährige Lauterbacherin mag die Strecken in Antholz. Wir haben mit der Biathletin gesprochen.
Obertilliach in Tirol an diesem Dienstag: Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) genießt die Mittagspause im deutschen Teamhotel. Der Countdown für ihre ersten Olympischen Spiele läuft. Die Schwarzwälderin fühlt sich topfit. Am Vormittag stand für sie und das deutsche Olympia-Aufgebot eine zweistündige Skating-Einheit bei besten Schneebedingungen an. Am Nachmittag folgt noch eine komplexe Trainingseinheit mit Laufen und Schießen.