Janina Hettich-Walz im Interview: Der Plan – Weltcup-Quali, Olympia-Norm, Medaille in Antholz

Der Traum – olympisches Edelmetall. Der Weg bis Antholz – Schritt für Schritt. Wir haben mit Janina Hettich-Walz aber auch über München, Östersund und Russland gesprochen.
Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) macht Anfang der Woche in Oberhof einen entspannten, ja gelösten Eindruck. Gerade kommt die Biathletin vom obligatorischen Laufbandtest zurück. „Die Werte passen, die Leistungsentwicklung stimmt“, ist die 29-jährige Lauterbacherin mit dem Ist-Stand absolut zufrieden. „Aber dies bedeutet ja nicht, dass es auch im Winter automatisch läuft“, weiß die Vize-Weltmeisterin (Einzel) von 2024, dass nun die entscheidenden Wochen mit Blick auf die Olympischen Spiele im Februar in Italien warten. Das große Ziel im Biathlon-Mekka Antholz: Edelmetall.