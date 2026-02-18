Janina Hettich-Walz Biathlon: Wie die deutsche Staffel mit dem undankbaren vierten Platz umgeht

Janina Hettich-Walz sagt: „Ich hätte schon ein Überrennen gebraucht, um vorne wieder den Anschluss zu schaffen.“ Franziska Preuß erlebt ihr olympisches Trauma.
Was für ein sportliches Drama! Für die deutsche Damen-Biathlon-Staffel blieb bei den Olympischen Spielen in Antholz am Mittwochnachmittag nur der undankbare vierte Platz. Die favorisierten Französinnen bejubelten Gold, obwohl Startläuferin Camille Bened nach dem Stehendschießen sogar in die Strafrunde musste. Silber ging an die schwedische Staffel vor Norwegen.