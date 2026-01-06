Janina Hettich-Walz Biathlon: Vorfreude auf den Heim-Weltcup – Olympia-Norm fest im Visier

Mit dem Sieg auf Schalke im Rücken startet Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) in den ersten Weltcup 2026. In Oberhof geht es für die Schwarzwälderin um einiges.

Die vergangenen Tage haben Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) gutgetan, nicht zuletzt ihr großer Sieg – zusammen mit Justus Strelow – beim World Team Challenge auf Schalke. In heimatlichen Gefilden konnte sich die 29-Jährige gut erholen und dank des Wintereinbruchs im Schwarzwald auch gut trainieren. „ Ich nehme das positive Gefühl vom Schießstand auf Schalke mit, im Verfolger hat es ja auch bei mir vor dem Jahreswechsel im Weltcup schon ganz gut geklappt“, sagte Hettich-Walz nach ihrem Triumph in der Arena des Fußball-Zweitligisten. „Ich hoffe, dass ich den Schwung mit ins neue Jahr nehmen kann.“

An diesem Wochenende bei den Weltcup-Rennen in Oberhof möchte Janina Hettich-Walz nicht nur ihre Olympia-Norm schaffen, sondern sich auch im Gesamtklassement (aktuell 31. Rang) verbessern.

Felix Bitterling, DSV-Sportdirektor Biathlon, wird vor dem Heim-Weltcup wie folgt zitiert: „Mit dem Weltcup in Oberhof steht der erste von zwei Heim-Weltcups an. Vor Ort sind die Voraussetzungen hervorragend: Dank der vielen kalten Tage und Nächte konnten sowohl im Stadion als auch auf der Strecke sehr gute Bedingungen geschaffen werden. Damit ist alles angerichtet für hochklassige Wettkämpfe. Auch das Interesse der Zuschauer ist groß. Das Wettkampfprogramm mit Sprint, Verfolgungsrennen und insbesondere den Staffelwettbewerben, die in Deutschland stets einen besonderen Stellenwert haben, verspricht spannende Tage. Ziel ist es, dabei auch sportlich eine entsprechende Rolle zu spielen.“

In der Mannschaftsaufstellung gibt es bei den Frauen einen Wechsel: Selina Grotian kehrt in das Weltcup-Team zurück, Julia Kink wird beim IBU-Cup am Arber starten.

Neben dem besonderen Heim-Weltcup-Flair und der damit verbundenen Erwartungshaltung spielt auch die noch offene Olympia-Qualifikation eine zentrale Rolle im deutschen Team. Für alle Athletinnen und Athleten, die die entsprechenden Kriterien bislang noch nicht erfüllt haben, bieten die Weltcups in Oberhof und Ruhpolding die entscheidenden Chancen. Nach dem letzten Wettkampftag beim Weltcup erfolgt in der Regel der finale Cut.“

Das Aufgebot der Frauen

Für Oberhof wurden nominiert: Janina Hettich-Walz (SC Schönwald), Selina Grotian (SC Mittenwald), Franziska Preuß (SC Haag), Julia Tannheimer (DAV Ulm), Vanessa Voigt (SV Rotterode), Anna Weidel (WSV Kiefersfelden).

Aufgebot der Herren

Lucas Fratzscher (WSV Oberhof), Philipp Horn (SV Frankenhain), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg), David Zobel (SC Partenkirchen).

Der Zeitplan in Oberhof

Donnerstag, 8. Januar, 14.10 Uhr: Sprint der Herren.

Freitag, 9. Januar, 14.25 Uhr: Sprint der Frauen.

Samstag, 10. Januar, 12 Uhr: Verfolgung der Herren.

Samstag, 10. Januar, 14.25 Uhr: Staffel 4 x 6 Kilometer der Frauen.

Sonntag, 11. Januar, 11 Uhr: Staffel 4 x 7,5 Kilometer der Herren.

Sonntag, 11. Januar, 14.30 Uhr: Verfolgung der Frauen.