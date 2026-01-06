Janina Hettich-Walz Biathlon: Vorfreude auf den Heim-Weltcup – Olympia-Norm fest im Visier

Mit dem Sieg auf Schalke im Rücken startet Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) in den ersten Weltcup 2026. In Oberhof geht es für die Schwarzwälderin um einiges.
Die vergangenen Tage haben Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) gutgetan, nicht zuletzt ihr großer Sieg – zusammen mit Justus Strelow – beim World Team Challenge auf Schalke. In heimatlichen Gefilden konnte sich die 29-Jährige gut erholen und dank des Wintereinbruchs im Schwarzwald auch gut trainieren. „ Ich nehme das positive Gefühl vom Schießstand auf Schalke mit, im Verfolger hat es ja auch bei mir vor dem Jahreswechsel im Weltcup schon ganz gut geklappt“, sagte Hettich-Walz nach ihrem Triumph in der Arena des Fußball-Zweitligisten. „Ich hoffe, dass ich den Schwung mit ins neue Jahr nehmen kann.“