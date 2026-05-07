Janina Hettich-Walz Biathlon: Leuchtturm, Pizza, Karlotta und 1a – und ein zurückgestufter Schwarzwälder

Eine heiße Pizza auf einer Ausflugsterrasse in den Bergen oder entspannt vor einem Leuchtturm: Biathlon-Star Janina Hettich-Walz ließ es sich nach dem anstrengenden Winter gut gehen.

Familienzeit und Erholung war für die Biathletin des SC Schönwald nach einer Saison 2025/26 angesagt, während die Lauterbacherin zwischenzeitlich an ein Karriereende dachte. „Ich habe mir lange überlegt, ob ich noch ein Jahr weitermache.“ Doch die junge Mutter stellte noch beim Weltcupfinale in Oslo klar, dass sie auch im kommenden Winter „dabei“ sein wird.

Nach dem Winter stand zunächst vor allem Tochter Karlotta im Mittelpunkt. Auf Instagram teilt die 29-Jährige Eindrücke ihrer Offseason. So langsam beginnt für die mehrfache WM-Medaillengewinnerin aber wieder die Vorbereitung auf den kommenden Winter.

Natürlich wurde die 17. des Gesamtweltcups und Vierte mit der deutschen Staffel bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina vom Deutschen Skiverband (DSV) nun wieder in die höchste Lehrgangsgruppe Ia, dem Olympiakader, eingestuft.

Die Kadereinteilung

Lehrgangsgruppe (LG) Ia/Olympiakader (OK): Frauen: Janina Hettich-Walz (SC Schönwald/Lauterbach) und Julia Tannheimer (DAV Ulm/Kirchzarten).

LG Ib/Perspektivkader (PK): Frauen: Mareike Braun (DAV Ulm/Kirchzarten/stammt aus Amstetten-Reutti), Johanna Lehnung (SV Grün-Weiß Pirna/trainiert am Notschrei). Förderkader/Ergänzungskader (EK): Charlotte Gallbronner (DAV Ulm/Kirchzarten/stammt aus Vöhringen an der Iller). Männer: Fabian Kaskel (SC Todtnau/trainiert in Ruhpolding), Roman Rees (SV Schauinsland).

LG IIa/Nachwuchskader (NK) 1: Frauen: Melina Gaupp (DAV Ulm/Skif, Skiinternat Furtwangen/stammt aus Vöhringen an der Iller), Hanna Beck (DAV Ulm/Skif/stammt aus Ulm-Jungingen). Männer: Lukas Tannheimer (DAV Ulm/noch bis Ende der laufenden Abiturprüfungen am Skif), Finn Zurnieden (SV Kirchzarten).

Julia Tannheimer gehört der höchsten Leistungsgruppe an. Foto: Imago/Gabor Baumgarten

LG IIb/NK 2: Frauen: Mia Kasper (DAV Ulm/Illertissen), Ina Lickert (SZ Breitnau/Skif), Lilly Schlegel (SC Todtnau/Skif). Männer: Paul Achatz (DAV Ulm/Skif), Yves Kupferer (SC Bad Säckingen/Skif), Julian Schraag (DAV Ulm/Skif), Yannick Schraag (DAV Ulm/Skif).

Roman Rees

Bei den Frauen sind die OK-Athletinnen Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer bereits jetzt für den Weltcup-Auftakt in Östersund (29. November bis 7. Dezember) gesetzt. Neben den beiden Baden-Württembergerinnen gehört noch Vanessa Voigt zum OK, alle weiteren Athletinnen der LG Ia haben PK-Status. Mareike Braun kehrt nach einjähriger Abwesenheit wieder in den Kader zurück.

Bei den Männern rückt Roman Rees nach einer nicht zufriedenstellenden Saison von der LG Ia in die LG Ib. Wichtig: Der Lehrgangsgruppen-Status heißt nicht automatisch, dass er nächste Saison im IBU-Cup startet. Wie die genauen Qualifikations-Modalitäten für den Welt- und IBU-Cup aussehen, wird später im Jahr bekannt. Sie richten sich in aller Regel nicht ausschließlich am Kaderstatus und der Zugehörigkeit zu Lehrgangsgruppen aus. Linus Kesper (SC Willingen/Kirchzarten) verliert seinen Kaderstatus gleich ganz.

Insgesamt sind damit 17 Biathletinnen und Biathleten der Skiverbände Baden-Württemberg nominiert worden. Zehn davon gehören dem DAV Ulm und damit dem Schwäbischen Skiverband an, sieben dem Skiverband Schwarzwald. Zum Vergleich: Aus Bayern gehören insgesamt 24 Athletinnen und Athleten den Bundeskadern an.

Ina Metzner

Neue Aufgabe für Ina Metzner: Sie rückt ins Trainerteam des LG IIb der Mädchen auf. Gemeinsam mit Bernhard Kröll aus Bayern, der unter anderem langjähriger Heimtrainer von Laura Dahlmeier war, nimmt sie diese Aufgabe künftig parallel zu ihrer Tätigkeit am Skiinternat Furtwangen wahr. Kröll fungiert dabei als leitender Disziplintrainer für beide Geschlechter, Metzner als Disziplintrainerin für die Mädchen.