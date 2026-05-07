Janina Hettich-Walz Biathlon: Leuchtturm, Pizza, Karlotta und 1a – und ein zurückgestufter Schwarzwälder

Eine heiße Pizza auf einer Ausflugsterrasse in den Bergen oder entspannt vor einem Leuchtturm: Biathlon-Star Janina Hettich-Walz ließ es sich nach dem anstrengenden Winter gut gehen.
Familienzeit und Erholung war für die Biathletin des SC Schönwald nach einer Saison 2025/26 angesagt, während die Lauterbacherin zwischenzeitlich an ein Karriereende dachte. „Ich habe mir lange überlegt, ob ich noch ein Jahr weitermache.“ Doch die junge Mutter stellte noch beim Weltcupfinale in Oslo klar, dass sie auch im kommenden Winter „dabei“ sein wird.