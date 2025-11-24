Janina Hettich-Walz Biathlon: Letzte Weltcup-Tickets, das große Comeback und neuer Laura Dahlmeier-Preis

Die Würfel sind gefallen. Nun weiß also Janina Hettich-Walz, wer noch das Ticket für den Weltcup-Auftakt in Östersund gelöst hat. Eine WM-Medaillengewinnerin ist nicht dabei.
Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) konnte sich am Wochenende etwas zurücklehnen. Das Biathlon-Ass aus dem Schwarzwald war nach starken Vorleistungen bei der DM und der Weltcup-Generalprobe in Idre Fjäll (Schweden) bereits am Freitag vorzeitig von den Bundestrainern für die ersten Rennen im olympischen Winter in Östersund nominiert worden.