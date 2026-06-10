Janina Hettich-Walz Biathlon: Im Hochsommer in Dresden - Schwarzwälderin fordert auch Lisa Vittozzi heraus

Der M4Energy City Biathlon Dresden geht am 23. August in seine dritte Auflage. Auch Janina Hettich-Walz ist am Start. Die Lauterbacherin wird nicht nur auf eine Olympiasiegerin treffen.
Mit Philipp Nawrath, Justus Strelow, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) schickt der DSV vier Top-Athleten und -Athletinnen vor heimischer Kulisse ins Rennen. Sie treffen in der sächsischen Landeshauptstadt auf ein hochkarätig besetztes internationales Starterfeld, unter anderem Weltcup-Gesamtsieger Éric Perrot. Dies teilt der DSV am Mittwochnachmittag mit.