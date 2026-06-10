Janina Hettich-Walz Biathlon: Im Hochsommer in Dresden - Schwarzwälderin fordert auch Lisa Vittozzi heraus

Der M4Energy City Biathlon Dresden geht am 23. August in seine dritte Auflage. Auch Janina Hettich-Walz ist am Start. Die Lauterbacherin wird nicht nur auf eine Olympiasiegerin treffen.

Mit Philipp Nawrath, Justus Strelow, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) schickt der DSV vier Top-Athleten und -Athletinnen vor heimischer Kulisse ins Rennen. Sie treffen in der sächsischen Landeshauptstadt auf ein hochkarätig besetztes internationales Starterfeld, unter anderem Weltcup-Gesamtsieger Éric Perrot. Dies teilt der DSV am Mittwochnachmittag mit.

Das DSV-Team Bei den Herren zählen in Dresden Philipp Nawrath, zweifacher WM-Bronzemedaillengewinner, Olympia-Bronzegewinner mit der Mixed-Staffel und Neunter im Gesamtweltcup der vergangenen Saison, sowie Lokalmatador Justus Strelow, ebenfalls zweifacher WM-Bronzemedaillengewinner und Olympia-Bronzegewinner in der Mixed-Staffel, zu den deutschen Hoffnungsträgern.

Bei den Damen führen die erfahrene Vanessa Voigt, WM-Medaillengewinnerin, Olympia-Bronzegewinnerin mit der Mixed-Staffel und Vierzehnte im Gesamtweltcup, und Janina Hettich-Walz, mit drei WM-Medaillen und Platz 17 im Gesamtweltcup, das deutsche Team an.

„Standortbestimmung“

Sportdirektor Bernd Eisenbichler lässt sich so zitieren: „Der City Biathlon Dresden ist für uns als Deutscher Skiverband ein besonderes Event – Spitzensport mitten in der Stadt, eine einzigartige Atmosphäre und eine Bühne, auf der unsere Athletinnen und Athleten vor heimischem Publikum zeigen können, was sie leisten. Mit Philipp Nawrath, Justus Strelow, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz haben wir ein Team am Start, das im vergangenen Winter konstant auf hohem Niveau gearbeitet hat. Gleichzeitig ist das internationale Teilnehmerfeld in Dresden ein echter Maßstab und damit eine wertvolle Standortbestimmung im Sommer.“

Starke Konkurrenz

Angeführt wird das Herrenfeld vom Gesamtweltcupsieger der Saison 2025/26, Éric Perrot. Der Franzose gewann bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Antholz zweimal Gold und einmal Silber und setzte sich bereits 2025 beim City Biathlon Dresden als Sieger durch. Ebenfalls am Start: Sturla Holm Lægreid (Norwegen), Gesamtweltcupsieger 2024/25 und mit drei Silber- sowie zwei Bronzemedaillen einer der erfolgreichsten Athleten der Winterspiele in Antholz. Verfolgungs-Olympiasieger Martin Ponsiluoma (Schweden), Routinier Lukas Hofer (Italien), Vitezslav Hornig (Tschechien), Vitalii Mandzyn (Ukraine) sowie der frühere City-Biathlon-Sieger Jakov Fak (Slowenien) komplettieren das Herrenfeld.

Bei den Damen führt Lisa Vittozzi (Italien) das Starterfeld an. Die Verfolgungs-Olympiasiegerin von Antholz beendete die Saison auf Rang drei im Gesamtweltcup. Mit Anna Magnusson (Schweden), Tereza Vobornikova (Tschechien), Regina Ermits (Estland), Anna Gandler (Österreich) sowie Vorjahressiegerin Lotte Lie (Belgien) komplettiert eine starke internationale Auswahl das Feld.