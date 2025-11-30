Janina Hettich-Walz Biathlon: Frust und Freude – so lief das Weltcup-Comeback nach der Babypause

Auf dieses Wochenende hatte Janina Hettich-Walz lange gewartet. Die Lauterbacherin feierte in Östersund nach ihrer Babypause das Weltcup-Comeback. Rang acht mit der Mixed-Staffel.

Mit der Mixed-Staffel wurde in Schweden am Sonntag das erste Weltcup-Wochenende abgeschlossen. Neben Janina Hettich-Walz vom SC Schönwald bildeten Julia Tannheimer (DAV Ulm, Abitur am Furtwanger Skiinternat), Simon Kaiser und Justus Strelow das DSV-Quartett. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß fehlte nach vorheriger Absprache am Sonntag.

Die Mixed-Staffel Justus Strelow übergab am Sonntag unter Flutlicht mit nur einem Nachlader nach den ersten beiden Schießanlagen als Dritter, praktisch zeitgleich mit dem Führungsteam aus Italien, an Simon Kaiser. Der Biathlet aus Hoppstädten-Weiersbach (Kreis Birkenfeld) musste nach dem Stehendanschlag in eine Strafrunde. Deutschland fiel auf Rang elf zurück. Doch Kaiser ließ eine perfekte Fünferserie folgen. Dies brachte das DSV-Team mit einem Rückstand von gut einer Minute wieder auf den sechsten Platz.

Nun war Janina Hettich-Walz gefordert. Die Schwarzwälderin leistete sich im Liegendschießen nach einer guten ersten Laufrunde einen Nachlader, verteidigte damit den sechsten Rang des deutschen Quartetts. Die junge Mutter räumte im Stehendschießen dann alle Scheiben ab. Italien und Frankreich lagen nach drei Startern ganz vorne. Gut eine Minute später folgte Hettich-Walz auf Rang fünf. Mit 1:13 Minuten Rückstand auf Norwegen schickte die Schönwälderin nach einer starken Schlussrunde Teamkollegin Julia Tannheimer schließlich sogar als Vierte auf die Strecke.

Die Ex-Furtwangerin benötigte bei Schneetreiben im Liegendanschlag einen Nachlader. Deutschland fiel hinter die USA zurück. Tannheimer zeigte aber im letzten Stehendschießen Nerven. Es ging in eine Strafrunde. Damit fiel das DSV-Team weit zurück.

Am Ende holte sich Frankreich vor Italien und Norwegen den Sieg in der ersten Mixed-Staffel des olympischen Winters. Für die deutsche Equipe sprang Rang acht heraus.

„Heute war es hart, es hat aber viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass ich ein ganz gutes Rennen gemacht habe“, betonte Janina Hettich-Walz in der ARD-Sportschau.

Die Frauen-Staffel

Trotz einer starken Leistung von Janina Hettich-Walz hatte die deutsche Frauen-Staffel am Samstag den Weltcup-Auftakt verpatzt. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Selina Grotian und Franziska Preuß kamen in der Staffel nur auf den elften Platz. Dies lag vor allem an den beiden Strafrunden von Grotian im Liegendschießen. Hettich-Walz hatte ein gutes Rennen abgeliefert, übergab als Vierte an Grotian.

„Ich war nervös. Aber das ist zu Beginn einer Saison immer so. Auf der Strecke hat es sich dann angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen. In der letzten Runde haben aber etwas die Körner gefehlt“, haderte die 29-Jährige in der ARD-Sportschau zudem mit ihren drei Nachladern.

Trotz aller Skandale war das Team aus Frankreich eine Klasse für sich.

So geht es weiter

Am Dienstag (15.30 Uhr) geht es in Östersund für Janina Hettich-Walz und Co. mit dem Einzel der Frauen über 15 km weiter. Dann will die Schwarzwälderin am liebsten gleich die deutsche Olympia-Norm abhaken. Ihre beiden Staffelleistungen stimmen zuversichtlich.