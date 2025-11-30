Janina Hettich-Walz Biathlon: Frust und Freude – so lief das Weltcup-Comeback nach der Babypause

Auf dieses Wochenende hatte Janina Hettich-Walz lange gewartet. Die Lauterbacherin feierte in Östersund nach ihrer Babypause das Weltcup-Comeback. Rang acht mit der Mixed-Staffel.
Mit der Mixed-Staffel wurde in Schweden am Sonntag das erste Weltcup-Wochenende abgeschlossen. Neben Janina Hettich-Walz vom SC Schönwald bildeten Julia Tannheimer (DAV Ulm, Abitur am Furtwanger Skiinternat), Simon Kaiser und Justus Strelow das DSV-Quartett. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß fehlte nach vorheriger Absprache am Sonntag.