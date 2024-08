Janina Hettich-Walz: Babyglück statt Biathlon-Weltcup – dann Olympische Spiele

Biathletin Janina Hettich-Walz widmet sich in der kommenden Saison einem neuen Kapitel in ihrem Leben: Sie wird Mutter. Das gab die 28-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) offiziell bekannt.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand sind aber weiterhin das große sportliche Ziel der Schwarzwälderin. Deshalb möchte Janina Hettich-Walz, sofern es die Umstände erlauben, noch eine Zeit lang weitertrainieren und, wenn möglich, auch die in wenigen Wochen anstehenden deutschen Meisterschaften in Altenberg und den City Biathlon in Dresden bestreiten.

Mailand 2026

Die WM-Silbermedaillengewinnerin im Einzel von Nové Mêsto na Moravê (CZE) hat eine klare Vorstellung für die nächsten Monate: „So lange es mir gut geht, möchte ich weitertrainieren und mich möglichst lange fit halten. In der Saison 2025/26 ist es mein Ziel, wieder Teil der Mannschaft zu sein und an den Olympischen Spielen in Mailand teilzunehmen. Es gibt mittlerweile viele Beispiele von Athletinnen, die erfolgreich nach einer Schwangerschaft in die Weltspitze zurückgekehrt sind – das wäre auch mein Plan.“

DM und City Biathlon

Zum vorläufig letzten Mal Wettkampfluft schnuppern möchte die Biathletin des SC Schönwald bei den deutschen Meisterschaften Ende August in Altenberg und beim City Biathlon am 15. September in Dresden. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Schwangerschaft unkompliziert verläuft und es keine medizinischen Bedenken für eine Wettkampfbelastung gibt.

Anschließend ist eine Wettkampf- beziehungsweise „Babypause“ geplant, in der Janina Hettich-Walz in reduziertem Umfang und Intensität in ihrer Schwarzwälder Heimat, in Schönwald trainieren möchte.

Große Unterstützung

Beim Lehrgang in Norwegen, den die Mannschaft direkt im Anschluss an das Blink Festival in Sandnes (NOR) absolvierte, hatte Janina Hettich-Walz bereits ihren Teamkollegen und Trainern die frohe Botschaft mitgeteilt: „Ich war total gerührt, wie sich alle für mich gefreut haben. Die Trainer und der Sportdirektor haben mir sofort ihre Unterstützung zugesichert, und auch, dass ich in der übernächsten Saison wieder Teil der Mannschaft sein kann. Es ist natürlich ein gutes Gefühl, zu wissen, dass das gesamte Team und der Verband hinter mir stehen.“

Der Sportdirektor

Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon, lässt sich so zitieren: „Aus sportlicher Sicht schmerzt uns der Ausfall von Janina natürlich. Sie hat sich in der letzten Saison toll entwickelt und war bis zuletzt eine unserer Leistungsträgerinnen. Andererseits kann man sich kaum einen schöneren Grund für eine Wettkampfpause vorstellen. Deshalb freuen wir uns natürlich alle für sie und werden sie in den kommenden Monaten bestmöglich unterstützen, damit Janina wie geplant zur olympischen Saison 2025/26 wieder voll angreifen kann.“