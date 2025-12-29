Janina Hettich-Walz auf Schalke: Ende des „Deutschland-Fluchs“ – das ist die Siegprämie nach der Biathlon-Gala

Es war ein Triumph, der nicht nur Mut in Sachen Olympia-Ticket macht, sondern auch ein Sieg, der sich finanziell lohnte: Janina Hettich-Walz schreibt auf Schalke Geschichte.
Michael Greis und Martina Glagow machten 2002 bei der Premiere der World Team Challenge in der Veltins-Arena im Jahr den Anfang, danach trugen sich mit Florian Graf zusammen mit der tödlich verunglückten Biathlon-Legende Laura Dahlmeier (2013) sowie Simon Schempp und Vanessa Hinz (2016) nur noch zwei weitere DSV-Duos auf Schalke in die illustre Siegerliste ein.