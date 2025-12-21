Janina Hettch-Walz Biathlon: Noch keine Olympianorm – aber eine starke Antwort in der Verfolgung

Die Schönwälder Biathletin macht noch 19 Plätze nach dem verpatzten Sprint gut. Beim Massenstart am Sonntag müssen Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer zuschauen.
Die sehr kurze Weihnachtspause hatte für die beiden Biathletinnen Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) und Julia Tannheimer (DAV Ulm/früher Skiinternat Furtwangen) vor dem Weltcup-Massenstart am Sonntag im französischen Annecy-Le Grand Bornand schon begonnen. Die deutschen Farben konnten – dem Reglement nach – nur Anna Weidel, Vanessa Voigt und Franziska Preuß vertreten.