Janina Hettch-Walz Biathlon: Noch keine Olympianorm – aber eine starke Antwort in der Verfolgung

Die Schönwälder Biathletin macht noch 19 Plätze nach dem verpatzten Sprint gut. Beim Massenstart am Sonntag müssen Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer zuschauen.

Die sehr kurze Weihnachtspause hatte für die beiden Biathletinnen Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) und Julia Tannheimer (DAV Ulm/früher Skiinternat Furtwangen) vor dem Weltcup-Massenstart am Sonntag im französischen Annecy-Le Grand Bornand schon begonnen. Die deutschen Farben konnten – dem Reglement nach – nur Anna Weidel, Vanessa Voigt und Franziska Preuß vertreten.

Das erste Saisondrittel ist für Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer damit zu Ende. Die Bilanz der beiden laufstärksten Biathletinnen im deutschen Kader liest sich durchwachsen. Janina Hettich-Walz hat ihre Olympianorm, die sie eigentlich schnell abhaken wollte, noch nicht komplett erfüllt – Tannheimer erreichte diese hingegen schon.

In der Weltcup-Gesamtwertung stand die Biathletin des SC Schönwald vor dem Massenstart auf dem 28. Platz – Julia Tannheimer auf Rang 31.

Eine Top-Leistung in der Verfolgung

Klar ist, die Schießleistungen sind für Hettich-Walz weiter ausbaufähig. Top ist, was für eine beeindruckende Antwort die Lauterbacherin am Samstag in der Verfolgung nach ihrem 37. Platz im Sprint gab. 18 Ränge machte die 29-Jährige noch gut!

Zwischenzeitlich lag sie sogar auf Rang neun und konnte auf einen Top Ten Platz hoffen. Mit der vierstärksten Laufzeit in Weltklassemanier hatte die Lauterbacherin dies geschafft. Doch beim letzten Schießen unterliefen Janina Hettich-Walz noch zwei Fehler, die sie im Klassement schließlich noch leicht zurückwarfen.

Julia Tannheimer rutsche nach ihrem 29. Rang im Sprint noch auf Platz 30 – nach vier Strafrunden – noch ab.

Beste Deutsche in der Verfolgung war Franziska Preuß auf Rang elf. Es siegte Lou Jeanmonnot (Frankreich).