Jana Kesenheimer siegt erneut: Mühringerin lässt über 4605 Kilometer die Radprofis hinter sich

Jana Kesenheimer hat erneut das Transcontinental Race gewonnen. Die 4605 Kilometer fuhr die aus Mühringen stammende Ultraradfahrerin in rund 12 Tagen.
Bei der elften Auflage des Ultra-Langdistanz-Rennens „TCR – Transcontinental Race“, einmal quer von West nach Ost durch Europa, war die aus Mühringen stammende Jana Kesenheimer wieder dabei. Eigentlich war es gar nicht ihr Plan, in diesem Jahr beim TCR zu starten, doch mit den beiden amerikanischen Profiradfahrerinnen Cynthia Carson und Lael Wilcox hatten die beiden besten Frauen weltweit in der Ultraszene gemeldet, was für Kesenheimer den Ausschlag gab, sich der Weltelite zu stellen und ihren Titel aus dem letzten Jahr zu verteidigen.