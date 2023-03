1 Jana Fischer beendet ihre Weltcup-Saison in der Gesamtwertung auf Rang zehn. Foto: Jank

Die Bräunlingerin erreicht am Samstag im kanadischen Mount St. Anne das kleine Finale. Am Sonntag ist für die WM-Sechste im Viertelfinale Endstation.









Snowboardcrosserin Jana Fischer (SC Löffingen) präsentierte sich zum Ende der Saison in einer guten Form.

Die 23-Jährige absolvierte beim letzten Saison-Weltcup im kanadischen Mount St. Anne am Freitag mit Platz drei in der Qualifikation ein ausgezeichnetes Rennen.

Das Rennen am Samstag

Am Samstag überstand sie im ersten Weltcup-Rennen des Wochenendes souverän das Viertelfinale und lag auch im Halbfinale zunächst vor den Top-Fahrerinnen Lindsey Jacobellis (USA), Josie Baff (Australien) und Chloe Trespeuch (Frankreich) in Führung. Doch eine Boardberührung mit Baff kostete Jana Fischer im unteren Teil der Strecke viel an Geschwindigkeit. Die Bräunlingerin konnte sich deshalb nicht für das große Finale qualifizieren.

Im kleinen Finale erreichte sie dann hinter Weltmeisterin Eva Adamczykova (Tschechien) und Josie Baff den dritten Rang, was für die Schwarzwälderin im Endklassement Platz sieben bedeutete. Das Weltcup-Rennen am Samstag gewann die Britin Charlotte Bankes, die in diesem Jahr auch Gesamt-Weltcup-Siegerin ist.

Jana Fischer konnte aber mit Rang sieben leben: „So nah war ich dem großen Finale noch nie. Das wäre richtig cool gewesen. Aber trotzdem bin ich mega zufrieden.“

Der Wettbewerb am Sonntag

Beim zweiten Weltcup-Rennen am Sonntag in Mount St. Anne erhoffte sich Jana Fischer eine Steigerung im Vergleich zum Samstag.

Es sah zunächst gut für sie aus. Im Achtelfinale wurde die 23-Jährige Zweite hinter der US-Amerikanerin Faye Gulini. Im Viertelfinale führte sie ihren Heat zunächst an, wurde dann aber von der Schweizerin Sophie Hediger, von Chloe Trespeuch (Frankreich) und von Faye Gulini (USA) überholt. Damit schied Jana Fischer aus und wurde im Endklassement Dreizehnte. Es gewann am Sonntag die Australierin Josie Baff. In der Gesamt-Weltcupwertung schließt Jana Fischer auf dem zehnten Platz ab.