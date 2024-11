Bräunlingerin ist beim Europacup auf dem Pitztal-Gletscher unterwegs. Im Weltcup geht es für sie am 13. Dezember in Cervinia los.

Saisonauftakt für Snowboardcrosserin Jana Fischer (Bräunlingen/SC Löffingen) auf dem Pitztal-Gletscher bei zunächst guten Rennbedingungen.

In den beiden Europacup-Rennen am Mittwoch und am Donnerstag wollte die 25-Jährige „erst einmal wieder gut reinfinden“. Doch der zweite Wettbewerb am Donnerstagnachmittag fiel dann dem Wetter zum Opfer.

In der Qualifikation am Mittwoch erreichte Jana Fischer den zwölften Rang. Im Hauptrennen war für sie allerdings dann schon nach dem Viertelfinale Schluss. Sie belegte hier nur Rang vier in ihrem Heat.Julia Mabileau (1.) und Lea Casta (2.) sorgten für einen franzöaischen Doppelsieg.

Das zweite Europacup-Rennen auf dem Pitztal-Gletscher lief am Donnerstag. In der Qualifikation erreichte die Bräunlingerin den guten zehnten Rang. Das Hauptrennen am Nachmittag musste dann witterungsbedingt abgesagt werden.

Am 13. Dezember startet die 25-Jährige in dieser Saison erstmals beim Weltcup im italienischen Cervinia. Ihr großes Saisonziel ist es, erstmals auf dem Podium zu stehen.