Jana Fischer Snowboardcross: Eine Schwarzwälderin hat bereits ihr Olympia-Ticket

Warum Jana Fischer aktuell so eine starke Form zeigt. Die Bräunlingerin freut sich nach ihrem dritten Platz im Pitztal riesig über die nationale Qualifikation.
Nach ihrem starken Saisonauftakt im Europacup-Rennen im österreichischen Pitztal mit Platz drei hat sich Snowboardcrosserin Jana Fischer (SC Löffingen) die nationale Olympia-Qualifikation für die Olympischen Winterspiele Milano-Cortina 2026 bereits gesichert. Die finale Nominierung durch den DOSB (Deutscher Olympische Sportbund) erfolgt im Januar.