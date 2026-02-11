Jana Fischer Snowboardcross: Der Plan der Schwarzwälderin für Livigno

Jana Fischer geht mit klaren Vorstellungen in ihr drittes olympisches Einzelrennen am Freitag. Die Vorbereitung des deutschen Snowboardcross-Teams verlief optimal.
Endlich ist es an diesem Donnerstag und Freitag soweit für die deutschen Snowboardcrosser. In Livigno läufen zunächst die Einzelwettbewerbe der Herren am Donnerstag (10 Uhr Qualifikation – 13.40 Uhr Hauptrennen). Am Freitag sind die Damen – mit der Bräunlingerin Jana Fischer (SC Löffingen) – ab 10 Uhr mit der Qualifikation und ab 13.20 Uhr mit dem Hauptrennen an der Reihe. Der Teamwettbewerb läuft an diesem Sonntag ab 13.45 Uhr.