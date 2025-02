1 Jana Fischer hatte sich unter Flutlicht im Olympiaort Cortina d’Ampezzo etwas mehr vorgestellt. Foto: Rudi Wyhlidal

Beim Abend-Event in Cortina d’Ampezzo hat Jana Fischer noch mit den Folgen ihrer Erkältung zu kämpfen und belegt den 14. Platz.









Link kopiert



Die Bräunlinger Snowboardcrosserin Jana Fischer (SC Löffingen) schied beim Weltcup-Rennen in Cortina d’Ampezzo am Samstagabend unter Flutlicht als Vierte im Viertelfinale aus und belegte am Ende Rang 14. Der gleiche Platz steht für sie aktuell auch in der Weltcup-Gesamtwertung.