Jana Fischer Snowboard Weltcup: Kurios – beim Europacup geht es schon um die Olympia-Qualifikation

Kurioser Auftakt ins Olympia-Jahr – das deutsche Snowboardcross-Weltcup-Team um Jana Fischer (Bräunlingen, SC Löffingen) startet im Pitztal in die „Road to Milano-Cortina 2026“.
Die deutsche Snowboardcross-Nationalmannschaft eröffnet die Olympia-Saison 2025/26 mit einem ungewöhnlichen Startschuss: Statt direkt in den Weltcup zu gehen, starten Leon Ulbricht, Martin Nörl, Jana Fischer und Kurt Hoshino am 26. und 27. November beim Europacup im österreichischen Pitztal – und kämpfen dort bereits um die ersten wichtigen Punkte auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo.