Jana Fischer Snowboard Weltcup: Kurios – beim Europacup geht es schon um die Olympia-Qualifikation

Kurioser Auftakt ins Olympia-Jahr – das deutsche Snowboardcross-Weltcup-Team um Jana Fischer (Bräunlingen, SC Löffingen) startet im Pitztal in die „Road to Milano-Cortina 2026“.

Die deutsche Snowboardcross-Nationalmannschaft eröffnet die Olympia-Saison 2025/26 mit einem ungewöhnlichen Startschuss: Statt direkt in den Weltcup zu gehen, starten Leon Ulbricht, Martin Nörl, Jana Fischer und Kurt Hoshino am 26. und 27. November beim Europacup im österreichischen Pitztal – und kämpfen dort bereits um die ersten wichtigen Punkte auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo.

Ungewohnte Ausgangslage Der späte Weltcupstart im Snowboardcross sorgt für eine besondere Ausgangslage: Vor Ablauf der Olympia-Qualifikationsfrist am 18. Januar stehen nur zwei Weltcuprennen im Kalender. Umso bedeutender wird der Europacup im Pitztal (Österreich). Es ist die erste Chance, sich in Stellung zu bringen für das größte Ziel des Winters.

Für das SNBGER-Weltcupteam wird das Rennen zum nahtlosen Übergang: Direkt nach dem Trainingslager gehen Fischer und Co. in Tirol ohne Pause in ihre „Road to Milano-Cortina“.

Was normalerweise Weltcupatmosphäre bedeutet, spielt sich nun im Europacup ab: Australien, Kanada, Italien, Frankreich, Österreich – viele der großen Nationen sind mit ihren Topteams im Pitztal vertreten. „Vom Aufgebot also quasi ein Dreiviertel-Weltcup“, sagt Disziplincoach David Speiser.

Die Trainingsbedingungen zeigen sich nahezu ideal: konstantes Wetter, reproduzierbare Läufe und ein hochkarätiges internationales Umfeld. Besonders Jana Fischer (SC Löffingen) profitiert vom intensiven Training mit der Weltcupkonkurrenz – eine wichtige Chance, sich weiter im internationalen Vergleich zu festigen.

Stark in Südamerika

Die Bräunlingerin hatte schon im September in Argentinien eine gute Frühform beim South America-Cup gezeigt. „Da ist es für mich echt gut gelaufen. Ich konnte zwei Rennen gewinnen. So macht es natürlich noch mehr Spaß. Dazu ist der Schnee echt super. Das war ein guter Start in die Saison.“

Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen) kann sich im Training beweisen: Nach seiner Verletzung 2023 findet der zweifache Gesamtweltcupsieger immer besser in seinen Wettkampfrhythmus zurück.

Auch Kurt Hoshino (SC Sonthofen) präsentiert sich mit klarem Fokus und starkem Mindset.

Der Weltcup-Kader

Jana Fischer (SC Löffingen), Leon Ulbricht (SC Rötteln), Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen) und Kurt Hoshino (SC Sonthofen).