Jana Fischer Snowboard: Bräunlingerin sehnt sich nach ihrem ersten Weltcup-Podestplatz

1 Eine intensive Saisonvorbereitung liegt hinter ihr: Jana Fischer stemmte einige Gewichte, arbeitete schwerpunktmäßig auch an ihrer Schnellkraft. Foto: /Johannes Jank

Die Schwarzwälderin fühlt sich vor dem Saisonstart topfit. Weltmeisterschaften im März in St. Moritz sind das große Ziel der 25-Jährigen.









Endlich wieder Rennen! Für Snowboardcrosserin Jana Fischer (Bräunlingen/SC Löffingen) und ihre Konkurrentinnen startet die neue Saison nach harter monatelanger Vorbereitung in dieser Woche mit zwei Europacup-Wettbewerben auf dem Pitztal-Gletscher in Österreich. „Ich freue mich sehr, dass es losgeht. Es sind Rennen, um wieder reinzufinden“, sagte sie vor der Anreise am Dienstag mit dem DSV-Team.