Jana Fischer Olympia: Viertelfinal-Aus nach einem hauchdünnen Foto-Finish

Was Jana Fischer nach dem olympischen Snowboardcross-Rennen in Livigno sagt. Am Ende steht Rang elf für die Bräunlingerin. Olympiasiegerin ist die Australierin Josie Baff.

Snowboardcrosserin Jana Fischer (Bräunlingen/SC Löffingen) ist am Freitagnachmittag im olympischen Einzelrennen in Livigno knapp im Viertelfinale nach einem Foto-Finish ausgeschieden. In der Gesamtwertung bedeutete dies Rang elf für sie. Olympiasiegerin wurde Josie Baff (Australien) vor Eva Adamczykova (Tschechien) und Michaela Moioli (Italien).

In der Qualifikation am Freitagvormittag war Jana Fischer die zehntschnellste Zeit gefahren. Hier lag Eva Adamczykova vorne. Vor dem Rennen hatte die Schwarzwälderin noch betont, „dass mir die Strecke ganz gut liegt“.

Der Rennverlauf

Um 13:52 Uhr lief für Jana Fischer dann ihr Achtelfinal-Heat. Die Bräunlingerin hatte Probleme in der Startphase, fuhr dann immer runder und besser, fing entscheidend im Kampf um Platz zwei die Tschechin Karolina Hrusova ab und erreichte als Zweite – hinter der starken Österreicherin Pia Zerkhold das Viertelfinale.

In ihrem Viertelfinal-Heat traf die 26-Jährige auf die starke Französin Lea Casta, erneut auf Pia Zerkhold und auf Sofia Groblechner (Italien). Wieder lief die Startphase für Fischer nicht optimal, doch ihre Aufholjagd auf die beiden Führenden, Casta und Zerkhold, hatte es in sich. Die Bräunlingerin fuhr klug, kämpfte sich heran und hatte dann Riesenpech, als sie nach einem Foto-Finish Platz zwei und den Einzug ins Halbfinale Pia Zerkhold überlassen musste. Lea Casta hatte diesen Heat gewonnen. Zerkhold wurde in der Endabrechnung gute Fünfte.

Die Rennbilanz von Jana Fischer

Nach dem Rennen sagte die Bräunlingerin: „Ich wusste, dass meine Starts nicht die besten sind. Aber ich hatte einen guten Plan, wo ich danach überholen kann. Der Plan hätte im Viertelfinale auch gut funktioniert, wenn ich vor der letzten Kurve nicht ein bisschen weit geflogen wäre. Da habe ich mir den Speed abgestochen. Ja, es ist am Ende ärgerlich. Es wäre für mich etwas mehr dringewesen.“

Immerhin war es für Jana Fischer ihr bisher bestes Einzel-Olympiaergebnis – bei ihrer dritten Teilnahme.

Am Sonntag (13.30 Uhr) könnte in der Teamwertung für Jana Fischer – wohl mit Martin Nörl – etwas gehen.