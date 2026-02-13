Jana Fischer Olympia: Viertelfinal-Aus nach einem hauchdünnen Foto-Finish

Was Jana Fischer nach dem olympischen Snowboardcross-Rennen in Livigno sagt. Am Ende steht Rang elf für die Bräunlingerin. Olympiasiegerin ist die Australierin Josie Baff.
Snowboardcrosserin Jana Fischer (Bräunlingen/SC Löffingen) ist am Freitagnachmittag im olympischen Einzelrennen in Livigno knapp im Viertelfinale nach einem Foto-Finish ausgeschieden. In der Gesamtwertung bedeutete dies Rang elf für sie. Olympiasiegerin wurde Josie Baff (Australien) vor Eva Adamczykova (Tschechien) und Michaela Moioli (Italien).