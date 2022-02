Snowboard-Crosserin Jana Fischer will in Peking kämpfen

1 Ein unglückliches olympisches Achtelfinale für die Schwarzwälder Snowboard-Crosserin Jana Fischer. (Archivfoto) Foto: Angelika Warmuth/dpa

Snowboard-Crosserin Jana Fischer zeigt sich vor ihrem Start beim olympischen Wettbewerb am Samstag kämpferisch. Ihr unglückliches Achtelfinal-Aus hat die Bräunlingerin gut verarbeitet.















Die Bräunlingerin Jana Fischer (SC Löffingen) wird am Samstag (3 Uhr, MEZ) zusammen mit Martin Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen) den Mixed-Team-Wettbewerb im Boarder-Cross-Wettbewerb in Angriff nehmen.

Nach ihrem unglücklichen Achtelfinal-Aus im Einzelwettbewerb am Mittwoch will also Jana Fischer bei ihrem zweiten Start im Genting-Sportpark noch einmal angreifen. Ihr Partner Martin Nörl schied beim Snowboard-Cross-Wettbewerb der Männer im Viertelfinale am Donnerstag aus und belegte den für ihn enttäuschenden neunten Platz. Immerhin war er noch bester Deutscher in der Rangliste. Nörl hatte jedoch in diesem Winter schon drei Weltcup-Rennen gewonnen und sich mehr ausgerechnet.

"Mixed ist eine coole Sache"

Jana Fischer bringt es vor dem Mixed-Wettbewerb am Samstag auf den Punkt: "Für uns beide lief es ja im Einzel nicht besonders. Wir haben etwas gutzumachen und wollen das bestmögliche in diesem Wettbwerb herausholen. Ich finde das Mixed eine coole Sache. Normalerweise sind wir ja Einzelsportler, aber hier sind wir ein Team. Auf Martin kann ich mich absolut verlassen", freut sich Jana Fischer schon auf ihren zweiten Start bei diesen Olympischen Spielen.

Entspannung beim Zuschauen des Halfpipe-Wettbewerbs

Ihr Malheur im Achtelfinale hat die 22-Jährige gut verarbeitet. Zur Ablenkung nach ihrem frühzeitigen Aus schaute sich Jana Fischer am Donnerstag den Herren-Wettbewerb im Snowboard-Cross an. Am Donnerstagnachmittag stand für sie eine Krafteinheit auf dem Programm.

Am Freitag möchte sich Jana Fischer in Ruhe auf den Mixed-Wettbewerb vorbereiten, schaut sich auch den Snoboard-Halfpipe-Wettbewerb vor Ort an. "Ich hoffe einfach, dass es für Martin und mich am Samstag optimal läuft und wir uns am Ende freuen können."