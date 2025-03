Jan Ullrich, Lance Armstrong und Co.: Bad Dürrheim wird zum Mekka der Tour de France-Giganten, Lafer kocht

1 Für Trikots von Jan Ullrich und Lance Armstrong ist noch Platz: Rik (links) und Kai Sauser freuen sich auf die Jan Ullrich Cycling Tour. Foto: Wiedemann

Noch ist es ein Geheimnis, was Koch-Star Johann Lafer für die Radsport-Giganten Jan Ullrich, Lance Armstrong und Co. in Bad Dürrheim auftischen wird. Die Veranstalter Rik und Kai Sauser verraten in unserem Interview aber, welcher Ex-Nationaltorhüter bei der Jan Ullrich Cycling Tour mitfahren wird.









Link kopiert



Villingen, Vockenhausen, ein Besuch bei bestem Wetter. Team Telekom, Team Gerolsteiner, T-Mobile, Bora-hansgrohe oder Sunweb – die strahlende Sonne lässt die von Ex-Radstars wie Simon Geschke und Co. unterschriebenen Rad-Trikots an diesem Mittwoch in der Zentrale der Sauser Event GmbH im schönsten Licht erscheinen.