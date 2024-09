Jan Ilhan Kizilhan im Interview: „Für die Ehre mordet man nicht“

1 Jan Ilhan Kizilhan bekommt als Traumatherapeut und Direktor des Institutes für transkulturelle Gesundheitsforschung seltene und erschütternde Einblicke – auch zu Ehrenmorden, die er in seinem neuesten Buch beleuchtet. Foto: Kizilhan privat

Er hat es wieder getan: Jan Ilhan Kizilhan, der Diplom-Psychologe, Orient-Experte, Traumatherapeut und DHBW-Professor in Villingen-Schwenningen, geht mit einem neuen Buch an die Öffentlichkeit: „Gewalt im Namen der Ehre“ heißt das Buch, in dessen Zentrum Ehrenmorde stehen.









Die Psychologie hinter Ehre, Sexualität, Religion und Terror ist es, welcher der renommierte DHBW-Professor, der als Experte international gefragt ist, im Buch auf den Grund geht. Im Interview gibt er Einblick in die menschlichen Abgründe, in die er bei seiner Arbeit blickt und zeigt, mit welcher Entwicklung er auch in Deutschland rechnet.