Jamie Leweling vom VfB Stuttgart: Top-Statistik des VfB-Angreifers – Lewe-King, der Flankengott

15 Spiele der Vorrunde sind in der Fußball-Bundesliga gespielt, 14 davon hat Jamie Leweling bestritten – und liegt in einer Statistik ligaweit in Führung.
Dass Jamie Leweling in dieser Saison unter besonderer Beobachtung steht, hat er sich im Grunde ja selbst zuzuschreiben. „Wir können den Europapokal gewinnen“, tönte er Ende Mai im Rahmen der Pokalsiegerfeier auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Seitdem wird er immer wieder auf seine kühne Ankündigung angesprochen. Und natürlich wird auch drauf geschaut, ob der Offensivmann des VfB Stuttgart entsprechend mitwirkt an der Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens.