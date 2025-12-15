Jamie Leweling vom VfB Stuttgart: Lewelings Hammer – warum sein Treffer alles andere als Zufall war

Jamie Leweling hat den VfB Stuttgart zum 4:0-Sieg beim SV Werder Bremen geführt – und dabei fulminant getroffen. Es war ein Tor mit einer interessanten Vorgeschichte.
Wenn ein Schuss aus 32 Metern abgefeuert wird, und der Ball kurz danach im Netz zappelt, stellt sich meist eine zentrale Frage. An den beteiligten Torhüter: „War der haltbar.“ Die Antwort gab am späten Sonntagabend in Bremen jedoch derjenige, der sich in der 44. Minute der Partie des VfB Stuttgart beim SV Werder dazu entschieden hatte, abzuziehen.