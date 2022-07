20 Jamie Cullum fühlt sich bei den Jazz Open inzwischen wie zuhause. Foto: Reiner Pfisterer/Reiner Pfisterer

Bei den Jazz Open am Schlossplatz verzaubert Jamie Cullum das Publikum. Und Larkin Poe lassen Rockerherzen höher schlagen.















Eine spannende Kombination aus Roots Rock und Jazz war am Mittwochabend bei den Jazz Open am Neuen Schloss zu erleben. Bevor der Main Act Jamie Cullum das Publikum verzauberte, sorgten im Vorprogramm Larkin Poe für starke Rockmomente. Die Band kommt aus Nashville, Tennessee zu uns, sie setzt sich seit 2010 aus den beiden Schwestern Rebecca und Megan Lovell zusammen. In früheren Jahren waren sie noch mit Schwester Jessica zu dritt als Lovell Sisters unterwegs.